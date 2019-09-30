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9:43   30 Сентября 2019
Россия

Платформу с образовательным контентом и услугами запустят в 2020 году

Платформу с образовательным контентом и услугами запустят в 2020 году

Сервис с образовательным контентом и услугами появится в России в будущем году в рамках федеральной информационно-сервисной платформы «Цифровая образовательная среда», рассказали в пресс-службе глобальной образовательной конференции EdCrunch 30 сентября.

Пилотная версия программы, как отмечают эксперты, демонстрирует хорошие результаты. Ученики меньше отвлекаются, их внимание обращено на сам процесс обучения, так как из-за интерактивной подачи он становится более интересным.

«На сегодняшний день большая часть контента новой платформы — короткие яркие видеоролики длительностью три-пять минут, наглядно и доступно объясняющие сложные темы из истории, математики, биологии, химии, литературы и других школьных предметов, а также интерактивные задания к ним… Он [сервис] уже содержит более 200 тысяч обучающих видеороликов», — уточнили в пресс-релизе.

Платформу с образовательным контентом и услугами запустят в 2020 году

Ожидается, что таким маркетплейсом будут пользоваться все российские школы. Учителя смогут самостоятельно выбирать обучающие материалы и даже делать заказы на определенные темы. Он объединит студентов и преподавателей, облегчит бухгалтерский учет, рекрутинг и обмен большими массивами данных.

«Эскиз программы будет представлен на конференции EdCrunch 1 октября», — добавили в пресс-службе.

Заместитель главы российского министерства просвещения Марина Ракова подчеркнула, что такой инновационный подход к обучению будет играть на руку не только детям, но и преподавателям. Она уверена, что программа предотвратит профессиональное выгорание, когда педагог из года в год вынужден рассказывать одно и то же. К тому же, сервис будет полезен для сельских учителей, которые преподают сразу несколько предметов.

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Автор: Анна Манц
#образование #маркетплейс

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