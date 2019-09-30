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Лукашенко поучаствует в саммите ЕАЭС

Лукашенко поучаствует в саммите ЕАЭС

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9:17   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко поучаствует в саммите ЕАЭС

Лукашенко поучаствует в саммите ЕАЭС

Белорусский лидер Александр Лукашенко посетит заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в его пресс-службе 30 сентября.

«Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября — 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета», — уточнили в публикации.

Как указали в пресс-службе президента Белоруссии, на выступлении он обозначит позицию республики по актуальным вопросам взаимодействия и развития объединения.

Отмечается, что главы стран-участниц ЕАЭС встретятся в узком и расширенном составах. Среди тем, в частности, присутствуют: экономическое взаимодействие, финансовая политика, развитие сотрудничества с странами третьего мира, основные направления международного взаимодействия и энергетика.

Напомним, что Договор о Евразийском экономическом союзе утвердили в 2014 году, а в силу он вступил 1 января 2015 года. Его участниками стали Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

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Автор: Анна Манц
#белоруссия #лукашенко #еаэс

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