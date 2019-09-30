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9:22   30 Сентября 2019
Весь мир

Синоптики обещают, что тайфун «Митаг» не заденет Приморье

Синоптики обещают, что тайфун «Митаг» не заденет Приморье

Глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай считает, что тайфун «Митаг» пройдет в ближайшие дни через Японию, однако Приморский край не заденет.

Безымянная тропическая депрессия превратилась в тайфун в минувшие выходные в приэкваториальной зоне Тихого Океана. Согласно расчетам синоптиков, он должен был уйти на восток, либо южнее Японии, либо сквозь нее. При этом вероятность изменения траектории в сторону Приморья оставалась.

По словам Кубая, 3 октября тайфун выйдет в Корейский пролив на крайнем юге Японского моря. На север он переместиться не сможет, поэтому он, вероятно, прижмется к японскому острову Хонсю и будет двигаться в северо-восточном направлении и далее — вдоль Курил на Камчатку.

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Автор: Виктория Разумовская
#приморье #тайфун #погода

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