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 Глава штаба обороны Британии заявил, что страна «как на войне» из-за кибератак

Глава штаба обороны Британии заявил, что страна «как на войне» из-за кибератак
9:00   30 Сентября 2019
Весь мир

Глава штаба обороны Британии заявил, что страна «как на войне» из-за кибератак

Глава штаба обороны Британии заявил, что страна «как на войне» из-за кибератак

Глава штаба обороны Британии Ник Картер заявил, что страна каждый день как на войне из-за постоянных кибератак со стороны некоторых стран. Об этом пишет газета Daily Telegraph.

Он отметил, что хакеры используют спорные тактику и средства против страны. Кроме того, по словам Картера, соперничество государств и борьба идей с негосударственными структурами несет угрозу ежедневно.

«Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад», — отметил глава штаба.

Москва неоднократно заявляла, что кибератаки, о которых говорит Лондон, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. Россия на различных уровнях предлагала британским партнерам сотрудничество по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Британии не последовало.

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Автор: Виктория Разумовская
#британия #хакеры #общество #кибербезопасность

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