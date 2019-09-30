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 Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

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8:53   30 Сентября 2019
Россия

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в понедельник в столице будет пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, температура поднимется до 14 градусов выше нуля, по области — до 10–15 градусов тепла, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метра в секунду.

В сообщении уточняется период предупреждения — с 09.00 30 сентября до 09.00 02 октября.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #россия #погода

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