Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за порывистого ветра согласно данным прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что в понедельник в столице будет пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, температура поднимется до 14 градусов выше нуля, по области — до 10–15 градусов тепла, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3–8 метра в секунду.

В сообщении уточняется период предупреждения — с 09.00 30 сентября до 09.00 02 октября.