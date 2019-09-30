Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

За прошедшие сутки не менее 127 человек погибли на севере Индии из-за вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, больше всего жертв в штате Уттар-Прадеш — 87 человек и в штате Бихар — 27 человек. Также 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

#BiharFloods | Government has asked Indian Air Force for two helicopters for lifting, airdropping food packets and medicines in the flood-affected areas of Patna. (ANI) Live updates: https://t.co/EjgAO19rSF (Photo: PTI) pic.twitter.com/WJwPdrJN6Y — NDTV (@ndtv) September 30, 2019

В городе Патна, штат Бихар, не работают школы, многие учреждения и магазины. Власти штата запросили у ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и лекарствами для пострадавших от наводнения районов.

В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили отпуска для чиновников. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных зон. Полиция перевезла 500 заключенных из тюрьмы в округе Баллия в другие тюрьмы, поскольку вода затопила бараки.