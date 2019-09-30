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Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента
Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

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8:19   30 Сентября 2019
Весь мир

Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

За прошедшие сутки не менее 127 человек погибли на севере Индии из-за вызванных муссонными ливнями наводнений и оползней. Об этом сообщает телеканал NDTV.

По информации телеканала, больше всего жертв в штате Уттар-Прадеш — 87 человек и в штате Бихар — 27 человек. Также 13 человек погибли в штатах Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш.

В городе Патна, штат Бихар, не работают школы, многие учреждения и магазины. Власти штата запросили у ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать с воздуха мешки с продуктами и лекарствами для пострадавших от наводнения районов. 

В соседнем штате Уттар-Прадеш власти отменили отпуска для чиновников. Спасатели эвакуируют жителей из затопленных зон. Полиция перевезла 500 заключенных из тюрьмы в округе Баллия в другие тюрьмы, поскольку вода затопила бараки.

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Автор: Виктория Разумовская
#жертвы #чп #индия #муссоны

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