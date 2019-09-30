Российская молочная продукция может подорожать, сообщают СМИ

Стоимость молочной продукции может увеличиться на девять процентов из-за запуска электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на комитет по развитию АПК столичной торгово-промышленной палаты.

Ожидается, что завершающий запуск ЭВС может привести к тому, что в РФ начнет действовать еще одна система контроля молочной продукции, кроме существующего эксперимента по маркировке. В Ассоциации компаний розничной торговли рассказали газете, что это может привести к появлению дополнительных расходов у бизнеса и росту цен.

Организация потребовала от правительства с предложением отложить начало работы ЭВС. По их мнению, отслеживание готовой продукции через данную систему не имеет смысла.

В Россельхознадзоре заявили, что запуск заключительного этапа системы не может привести к росту молочных продуктов. Подчеркивается, что опыт первого и второго этапов показал снижение стоимости товаров.