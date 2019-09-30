Денуклеаризация Корейского полуострова названа общей целью Японии и РФ

Глава японского кабмина Есихиде Суга заявил в понедельник на пресс-конференции, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России.

Он отметил, что этой позиции придерживаются главы обоих государств, Москва и Токио активно обмениваются мнениями по проблеме денуклеаризации. Однако подробности этого диалога Суга предпочел не раскрывать.

Напомним, этим летом Северная Корея возобновила ракетные пуски в направлении Японского моря. По информации японских и южнокорейских военных, обычно это испытания баллистических ракет малой дальности.