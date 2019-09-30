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Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД по техническим причинам

 Российская молочная продукция может подорожать, сообщают СМИ

Российская молочная продукция может подорожать, сообщают СМИ
Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

 Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента
Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

 Денуклеаризация Корейского полуострова названа общей целью Японии и РФ

Денуклеаризация Корейского полуострова названа общей целью Японии и РФ
7:45   30 Сентября 2019
Весь мир

Денуклеаризация Корейского полуострова названа общей целью Японии и РФ

Денуклеаризация Корейского полуострова названа общей целью Японии и РФ

Глава японского кабмина Есихиде Суга заявил в понедельник на пресс-конференции, что денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России.

Он отметил, что этой позиции придерживаются главы обоих государств, Москва и Токио активно обмениваются мнениями по проблеме денуклеаризации. Однако подробности этого диалога Суга предпочел не раскрывать.

Напомним, этим летом Северная Корея возобновила ракетные пуски в направлении Японского моря. По информации японских и южнокорейских военных, обычно это испытания баллистических ракет малой дальности.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #кндр #япония #денуклеаризация

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