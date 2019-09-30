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6:59   30 Сентября 2019
Россия

Первый снег пошел в трех сибирских областях

Первый снег пошел в трех сибирских областях

Первый осенний снег выпал в трех областях Сибири, сообщают РИА «Новости» со ссылкой пресс-секретаря западно-сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.

По его словам, ситуация с  выпаданием снега вполне нормальна - в Сибири в конце сентября часто наблюдаются снегопады. Так, это случалось в 2017, 2014 и 2013 годах. Он отметил, что снег даже наблюдался и во второй декаде сентября.

Ягудин уточнил, что в понедельник первый снег наблюдают жители Новосибирской, Томской и Кемеровской области. Осадки были неинтесивными.

Ягудин также отметил, что самый ранний первый снег в Новосибирской области наблюдался 51 год назад - в 1968 году, пятого сентября.

Представитель гидрометцентра сообщил, что во вторник, среду и четверг синоптики с приходом антициклона ожидают прекращения осадков и незначительного повышения температуры воздуха.

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Автор: Олег Королев
#сибирь #первый снег

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