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 Российская молочная продукция может подорожать, сообщают СМИ

Российская молочная продукция может подорожать, сообщают СМИ
Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

 Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента
Около 130 человек погибли в Индии из-за наводнений и оползней

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6:59   30 Сентября 2019
Весь мир

Политолог заявил, что Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за слов о Меркель

Политолог заявил, что Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за слов о Меркель

Украинский лидер Владимир Зеленский попал в «щекотливую ситуацию» из-за критики правительства канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил в интервью «Вечерней Москве» политолог, гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он отметил, что Берлин и Вашингтон относятся к Украине по-разному. ФРГ нужна мирная Украина, которая будет покупать немецкие автомобили, а Штатам, наоборот, нужна страна в состоянии войны, которая никогда не достигнет мира с Россией.

Политолог добавил, что в основе минских договоренностей лежит план, подготовленный Берлином и предполагавший политическое урегулирование на востоке Украины, между тем киевские власти на это никогда не пойдут.

Германия, уверен Журавлев, заинтересована в реализации минских соглашений, но президент УКраины не в состоянии это сделать.

Напомним, журнал Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении немецкого правительства после того, как была опубликована стенограмма его разговора с президентом США Дональдом Трампом. Президент Украины согласился со словами, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «мало делает».

Сам Зеленский заявил, что считает свои слова в адрес французского лидера Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Ангелы Меркель справедливыми.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #меркель #фрг #зеленский

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