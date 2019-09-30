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Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

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Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

 Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине

Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине
Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

 Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

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 Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае

Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае
6:37   30 Сентября 2019
Россия

Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

Шесть северокорейских браконьеров, которые напали на российских пограничников в Японском море, арестованы на два месяца. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель городского суда Находки Николай Гаенко.

Инцидент произошел 17 сентября, в российской исключительной экономической зоне. В районе банки Кито-Ямато российские пограничники нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

При задержании экипаж одной из лодок оказал вооруженное сопротивление, в результате окторо нанения получили пограничники, один из нападавших погиб. Всего были задержаны 161 браконьер из Северной Кореи.

В МИД РФ для объяснений вызвали временного поверенного в делах Северной Кореи Зин Чжон Хепа, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали принять все меры, чтобы такого впредь не повторялось.

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Автор: Олег Королев
#кндр #браконьеры

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