Напавших на пограничников северокорейских браконьеров арестовали на два месяца

Шесть северокорейских браконьеров, которые напали на российских пограничников в Японском море, арестованы на два месяца. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель городского суда Находки Николай Гаенко.

Инцидент произошел 17 сентября, в российской исключительной экономической зоне. В районе банки Кито-Ямато российские пограничники нашли две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством.

При задержании экипаж одной из лодок оказал вооруженное сопротивление, в результате окторо нанения получили пограничники, один из нападавших погиб. Всего были задержаны 161 браконьер из Северной Кореи.

В МИД РФ для объяснений вызвали временного поверенного в делах Северной Кореи Зин Чжон Хепа, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали принять все меры, чтобы такого впредь не повторялось.