Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине

Пожар произошел в понедельник в центральной котельной города Поронайск на севере Сахалина, рассказал РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС районной администрации Владимир Ахметшин.

По его словам, о возгорании стало известно в 11:57 (03:57 по московскому времени), минуту спустя первый пожарный расчет уже прибыл на место происшествия.

«Горело помещение, в которое снаружи транспортером подается уголь в котельную», — уточнил собеседник агентства.

К 12:11 (04:11 по московскому времени) огонь был локализован, сейчас пожарные проливают горевшее помещение.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия будут выясняться после окончательной ликвидации пожара.