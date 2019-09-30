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6:17   30 Сентября 2019
Россия

Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине

Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине

Пожар произошел в понедельник в центральной котельной города Поронайск на севере Сахалина, рассказал РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС районной администрации Владимир Ахметшин.

По его словам, о возгорании стало известно в 11:57 (03:57 по московскому времени), минуту спустя первый пожарный расчет уже прибыл на место происшествия.

«Горело помещение, в которое снаружи транспортером подается уголь в котельную», — уточнил собеседник агентства.

К 12:11 (04:11 по московскому времени) огонь был локализован, сейчас пожарные проливают горевшее помещение.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины происшествия будут выясняться после окончательной ликвидации пожара.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #сахалин #котельная

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