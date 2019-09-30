Пожарные спасли семь десятков человек из горящей многоэтажки в центре Читы

Пожарные спасли около семидесяти человек из многоэтажного здания в центре Читы. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже. Отмечается, что на момент прибытия пожарных на верхних этажах находились люди, которые просили помощи. С помощью двух пожарных лестниц, установленных к окнам и балконам, сотрудники МЧС спасли 32 человек, в том числе - семерых детей.

Тридцать пять жильцов, среди которых были восемь детей, были эвакуированы по лестницам дома. Жильцам помогали работники «скорой помощи». Возгорание было ликвидировано за 13 минут.