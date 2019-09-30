Саудовский принц призвал к сдерживанию Ирана во избежание скачка цен на нефть

Мировое сообщество должно принять решительные меры для сдерживания Ирана и не допустить дальнейшей эскалации, следствием которой может стать невиданный скачок цен на нефть, заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«В регионе сосредоточено около 30% мировых запасов энергоносителей, около 20% торговых потоков, около 4% мирового ВВП. Представьте, если это все остановится. Это будет означать полный крах мировой экономики, не только Саудовской Аравии и ближневосточных стран», — сообщил наследный принц.

При этом он подчеркнул, что предпочитает мирное, политическое решение военному пути. Аль Сауд считает, что лидерам США и Ирана Дональду Трампу и Хасану Роухани нужно начать переговоры и прийти к новому соглашению. Он добавил, что и Трамп, и Эр-Рияд «просят об этом», но Тегеран отказывается сесть за стол переговоров.

Напомним, в ночь на 14 сентября произошло нападение на НПЗ саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, ответственность за него взяли на себя повстанцы-хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах». Однако США, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и ФРГ обвинили в атаке Иран, так как хуситы якобы не располагают примененными при атаке беспилотниками и ракетами. Тегеран отверг эти обвинения.