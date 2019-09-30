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 Центральная котельная загорелась в городе Поронайске на Сахалине

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 Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае

Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае
5:35   30 Сентября 2019
Весь мир

Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае

Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае

Жертвами пожара на фабрике в восточной китайской провинции Чжэцзян стали девятнадцать человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Возгорание произошло в воскресенье на одном из предприятий компании по производству бытовых предметов первой необходимости, расположенном в уезде Нинхай города Нинбо.

Огонь начался в 13:20 воскресенья (8:20 мск). К 16:00 его удалось ликвидировать.

По последним данным властей, подтверждена гибель девятнадцати человек. Тяжелые травмы получили двое пострадавших. Один человек получил незначительные ранения.

Сведений о причинах пожара пока не поступало. На данный момент ведется расследование инцидента.

Сотрудники министерства охраны окружающей среды КНР провели на месте происшествия анализ состояния воздуха и почвы. Опасных превышений норм зафиксировано не было.

В марте в Китае к тушению пожара после взрыва на химическом заводе привлекли 930 спасателей.

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Автор: Олег Королев
#пожар #китай #фабрика

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