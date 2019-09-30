Девятнадцать человек погибли из-за пожара на фабрике в Китае

Жертвами пожара на фабрике в восточной китайской провинции Чжэцзян стали девятнадцать человек, сообщает агентство «Синьхуа».

Возгорание произошло в воскресенье на одном из предприятий компании по производству бытовых предметов первой необходимости, расположенном в уезде Нинхай города Нинбо.

Огонь начался в 13:20 воскресенья (8:20 мск). К 16:00 его удалось ликвидировать.

По последним данным властей, подтверждена гибель девятнадцати человек. Тяжелые травмы получили двое пострадавших. Один человек получил незначительные ранения.

Сведений о причинах пожара пока не поступало. На данный момент ведется расследование инцидента.

Сотрудники министерства охраны окружающей среды КНР провели на месте происшествия анализ состояния воздуха и почвы. Опасных превышений норм зафиксировано не было.

В марте в Китае к тушению пожара после взрыва на химическом заводе привлекли 930 спасателей.