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Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

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4:53   30 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с РФ. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

Ранее новая делегация Украины в пасе официально оказалась участвовать в осенней сессии. Свой шаг Киев объявил тем, что выступает против возвращения РФ в сессионный зал ПАСЕ.

Ясько заявила, что считает отказ от общения с Россией является неверным решением. По ее словам, Киев должен должен защищать свои интересы, но при этом «знать, что происходит».

Нардеп считает, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ якобы демонстрирует последовательность Украины, поскольку в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России». Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве гостя.

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Автор: Олег Королев
#украина #пасе

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