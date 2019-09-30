Глава делегации Украины в ПАСЕ заявила о необходимости диалога с Россией

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с РФ. Об этом она рассказала в интервью изданию «Левый берег».

Ранее новая делегация Украины в пасе официально оказалась участвовать в осенней сессии. Свой шаг Киев объявил тем, что выступает против возвращения РФ в сессионный зал ПАСЕ.

Ясько заявила, что считает отказ от общения с Россией является неверным решением. По ее словам, Киев должен должен защищать свои интересы, но при этом «знать, что происходит».

Нардеп считает, что отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ якобы демонстрирует последовательность Украины, поскольку в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью «несправедливого процесса по возвращению России». Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве гостя.