Министерство культуры опубликует данные о тратах на господдержку кино

Минкульт РФ и Фонд кино запускают в октябре открытую базу данных с информацией о государственной поддержке производства фильмов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в новой системе доступными будут данные не только сборов, но и все суммы соглашений между продюсерами и Фондом кино или Минкультом. Он отметил, что в открытой базе данных будет также информация обо всех проектах, под держаных ведомствами.

Мединский подчеркнул, что будут также открыты данные по акционерам и гендиректорам компаний, а также информацией по судебным делам.

Газета отмечает, что редакция ознакомилась с представленными в базе данными. На текущий момент там есть сведения о 520 кинопроектах 255 компаний.

Ожидается, что базу запустят в середине октября. Глава Фонда кино Вячеслав Тельнов сообщил, что в проект было вложено около трех миллионов рублей, при этом он реализуется силами штатных сотрудников.