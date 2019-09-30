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5:00   30 Сентября 2019
Весь мир

Джулиани рассказал, что говорил с Помпео о своей встрече с помощником Зеленского

Джулиани рассказал, что говорил с Помпео о своей встрече с помощником Зеленского

Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани рассказал в воскресенье в интервью CBS, что на прошлой неделе разговаривал с главой Госдепартамента Майклом Помпео о своей встрече с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

У юриста поинтересовались о причинах, по которым спецпредставитель США по Украине Курт Волкер решил уйти в отставку, и Джулиани ответил, что не знает, добавив, что Волкер имел отношение к организации его встречи с Ермаком.

«Я делал это не сам. Я делал это по запросу Госдепартамента», — отметил Джулиани.

При этом на вопрос, получал ли он какие-либо указания конкретно от Помпео, Джулиани ответил отрицательно.

По словам юриста, Волкер вышел с ним на связь 19 июля и передал контакты Ермака. Несколько дней спустя Джулиани назначил помощнику президента Украины встречу.

«По итогам встречи я позвонил господину Волкеру и Сондлэнду и отчитался, я рассказал им, что узнал. Потом, 11 августа, был полный отчет. В то время они не упоминали госсекретаря», — подытожил Джулиани.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #украина #ермак #джулиани #помпео

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