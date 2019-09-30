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4:14   30 Сентября 2019
ЧП

Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украина закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб

Украина временно закроет часть Черного моря из-за ракетных стрельб, запланированных в Одесской области. Об этом сообщил «Ураинский милитарный портал».

Военные стрельбы пройдут третьего и четвертого октября в Одесской области. На данный период будет ограничен доступ к мысам Ледники и Калфа, а также к части морской косы около населенного пункта Лебедевка.

При этом не уточняется, какие в стрельбах будут задействованы ракетные комплексы.

Украинские власти ранее уже проводили стрельбы в Одесской области. Так, в в мае и августе здесь проходили испытания ракетного комплекса «Ольха-М».

Эксперты назвали «новейшее» украинское вооружение «Ольха-М» и «Нептун» макетами, которые украинские военные постоянно возят по выставкам. Однако, никаких военных контрактов на производство данного вооружения нет.

Ранее на Украине завершились международные учения Rapid Trident-2019.

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Автор: Олег Королев
#украина #учения

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