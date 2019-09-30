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3:34   30 Сентября 2019
Россия

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей возле южных Курил плавбазы «Петр Житников» локализован. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на спасательный координационный центр «Южно-Сахалинск».

Плавучая база «Петр Житников», принадлежащая компании «Дальморепродукт», загорелась в Тихом океане 23 сентября. В момент начала пожара она находилась возле южнокурильского острова Итуруп. На борту находились 420 членов экипажа, большинство были эвакуированы - 63 человека остались тушить возгорание.

Собеседник агентства сообщил, что в верхних помещениях плавбазы пожар локализован. Возгорания и задымленности в консервном цехе не наблюдается. Спасатели охладают судовую кладову, чтобы провести там разведку после обеда.

Ранее сообщалось, что причиной возгорания стал хлопок. Что стало его причиной, не уточняется.

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Автор: Олег Королев
#пожар #курилы

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