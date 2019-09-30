Экс-генпрокуратур Украины рассказал об отказе начать следствие по делу Байдена

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в интервью американской газете Los Angeles Times, что много раз отказывался по просьбе адвоката Дональда Трампа начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

По словам Луценко, он дважды встречался с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани и неоднократно беседовал с ним по телефону, и юрист все время интересовался, какие нарушения могли совершить отец и сын Байдены. Также Джулиани якобы много раз просил Луценко начать в их отношении расследование.

Луценко отметил, что предложил заниматься этим «по линии прокуратуры, а не через президентов».

"Я сказал ему, что не могу начинать расследование лишь в интересах американского официального лица», — добавил он.

Бывший генпрокурор сказал, что был готов помогать в проведении разбирательства, если бы его начала американская сторона, предположим, ФБР, подчеркнув, что для начала собственного расследования не имел оснований. То обстоятельство, что Хантер Байден входил в состав руководства работающего на Украине холдинга Burisma, могло свидетельствовать о конфликте интересов, но никак не нарушало закон.