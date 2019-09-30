Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в воскресенье в Twitter о желании встретиться с сотрудником разведки, подавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы государства с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — заявил Трамп.

Также он выразил желание встретиться с человеком, предоставившим осведомителю ложную информацию, ставшую основой для его рапорта.

«Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!» — пригрозил Трамп.

Помимо этого, президент США призвал допросить председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа «за обман и измену» из-за искажения перед Конгрессом содержания разговора с Зеленским.