Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

 Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

 Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду

Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду
Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

 Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

 Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду

Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду
3:07   30 Сентября 2019
Весь мир

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Американский лидер Дональд Трамп сообщил в воскресенье в Twitter о желании встретиться с сотрудником разведки, подавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы государства с украинским президентом Владимиром Зеленским.

 

«Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно в том случае, когда этот обвинитель, так называемый осведомитель, представил идеальную беседу с иностранным лидером совершенно некорректным и обманным образом», — заявил Трамп.

Также он выразил желание встретиться с человеком, предоставившим осведомителю ложную информацию, ставшую основой для его рапорта.

«Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!» — пригрозил Трамп.

Помимо этого, президент США призвал допросить председателя спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адама Шиффа «за обман и измену» из-за искажения перед Конгрессом содержания разговора с Зеленским.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #жалоба

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...