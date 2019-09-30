Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил Киеву рассмотреть вопрос о полном восстановлении транспортного сообщения Украины с Крымским полуостровом. Об этом он рассказал в интервью РИА «Новости».

В конце 2014 года Украина прекратила движение через границу с Крымом автобусов, грузовиков и поездов. В воскресенье украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Киев хочет возобновить пассажирские перевозки. Он подчеркнул, что для этого на дорогах, ведущих в Крым, построят контрольные пункты и транспортные хабы.

По мнению Цекова, украина могла бы восстановить движение всех видов транспорта. По его мнению, этим Киев не сделает одолжение, но зато создаст хорошие условия для граждан всей страны, чтобы те могли посещать Крым для отдыха, ездить к родственникам, совершать деловые поездки и прочее.

Сенатор подчеркнул, что запуск официальных пассажирских перевозок на границе с Крымом будет неким плюсом для украинцев, которые смогут добираться до КПП в цивилизованном порядке.