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2:22   30 Сентября 2019
Россия

Росстат упразднит к 2024 бумажную статистическую отчетность, сообщают СМИ

Росстат упразднит к 2024 бумажную статистическую отчетность, сообщают СМИ

Комиссия правительства по цифровому развитию одобрила подготовленный Росстатом проект создания Цифровой аналитической платформы (ЦАП) к 2024 году. Об это сообщает «Коммерсант».

Концепция Росстата предполагает создание единого хранилища первичных данных. При этом статистическая отчетность, начиная с бумажной, должна начать сокращаться с 2022 года и полностью упразднена в 2024 году.

Издание отмечает, что данная концепция направлена на двухкратное снижение затрат на отчетность, двукратное сокращение сроков формирования статистики, а также ее автоматическое раскрытие.

Ожидается, что программное обеспечение для ЦАП планируется разработать до 30 июля 2020 года. Этим будут заниматься НИИ «Восход» и ООО «НЦИ». Введение в опытную эксплуатацию ожидается в декабре.

При этом в рамках перехода к новой модели статистического наблюдения до 2022 года планируется запретить ведомствам и регионам собирать данные, которые не включены в создаваемый реестр. Также, к 2022 году, планируется ликвидировать сбор дублируемой информации.

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Автор: Олег Королев
#росстат #отчетность

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