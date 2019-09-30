Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

 Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

 Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду

Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду
Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

Пожар в верхних помещениях горящей у Курил плавбазы локализовали спустя семь дней

 Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

Трамп хочет встретиться с сотрудником, подавшим на него жалобу

 Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду

Российский сенатор предложил Украине снять с Крыма транспортную блокаду
2:49   30 Сентября 2019
Россия

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Наблюдательный полет российских военных в небе над Венгрией состоится с 30 сентября по 4 октября согласно международному Договору по открытому небу, пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет выполнят на российском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Папа. Маршрут согласован с венгерской стороной, максимальная дальность полета составит 1180 километров. Венгерские специалисты будут присутствовать на борту и контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #венгрия #договор по открытому небу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...