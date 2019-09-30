Россия выполнит наблюдательный полет над Венгрией

Наблюдательный полет российских военных в небе над Венгрией состоится с 30 сентября по 4 октября согласно международному Договору по открытому небу, пишет газета «Красная звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Полет выполнят на российском самолете наблюдения Ан-30Б с аэродрома открытого неба Папа. Маршрут согласован с венгерской стороной, максимальная дальность полета составит 1180 километров. Венгерские специалисты будут присутствовать на борту и контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений договора.