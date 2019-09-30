ЦБ РФ переведет обслуживание российского аналога SWIFT на аутсорсинг

ЦБ РФ намереен передать подключение и обслуживание Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) сторонним организациям. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на регулятор.

По данным источников газеты, данное решение связано со стремлением подключить к российскому аналогу SWIFT зарубежные банки - в том числе из Ирана, Венесуэлы и Турции.

Представитель ЦБ отметил, что это позволить упростить и ускорить процесс подключения к СПФС как российских, так и иностранных банков, а также юрлиц.

Издание сообщает, что использование услуг сторонних организаций позволит ускорить подключение и нарастить трафик сообщений. Если же сохранить функцию обслуживания за ЦБ РФ, то неоюходимо будет открывать подраздления за рубежом - чего Банк России, будучи госструктурой, сделать не сможет.

О создании СПФС впервые было объявлено в 2017 году. Система нацелена на сохранение межбанковского предоставления услуг на случай на случай отключения России от международного сервиса SWIFT.