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1:58   30 Сентября 2019
Россия

Пожар произошел на складе с яблоками в Липецкой области

Пожар произошел на складе с яблоками в Липецкой области

Склад с яблоками загорелся в Липецкой области, огонь охватил территорию площадью в 500 квадратных метров, передает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что ЧП случилось в селе Вторая Куликовка Лебедянского района.

«Произошло загорание склада-холодильника для хранения яблок. Установлено, что горела кровля двухэтажного здания (размер 60х50) на площади 500 квадратных метров», — отмечается в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в 00:30 пожар был локализован на той же площади. Угроза, что пожар перекинется на соседние здания, отсутствует. Никто не пострадал.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #липецкая область

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