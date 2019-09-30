Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ

Советники президента США Дональда Трампа могут представить ему варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

Среди тех, кто предложил Трампу «план быстрого реагирования», шеф аппарата аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Советники отрабатывают возможную стратегию, с учетом объявления импичмента экс-президенту США Биллу Клинтоу.

По информации источников, в Белом доме считают, что в ситуации с возникшей угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридически и политически ответные действия.

Процедура импичмента началась после того, как СМИ опубликовали сведения о том, что сотрудник разведки счел его тревожным беседу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг - сама жалоба сотрудника разведки к начальству.