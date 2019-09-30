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 Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ

Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ
Пожар произошел на складе с яблоками в Липецкой области

Пожар произошел на складе с яблоками в Липецкой области

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 Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ

Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ
1:44   30 Сентября 2019
Весь мир

Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ

Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичментом, сообщают СМИ

Советники президента США Дональда Трампа могут представить ему варианты стратегии в связи с началом процедуры импичмента. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на осведомленные источники.

Среди тех, кто предложил Трампу «план быстрого реагирования», шеф аппарата аппарата Белого дома Мик Малвейни и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне. Советники отрабатывают возможную стратегию, с учетом объявления импичмента экс-президенту США Биллу Клинтоу.

По информации источников, в Белом доме считают, что в ситуации с возникшей угрозой импичмента Трампу могут помочь тщательно спланированные юридически и политически ответные действия.

Процедура импичмента началась после того, как СМИ опубликовали сведения о том, что сотрудник разведки счел его тревожным беседу Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. В среду была обнародована расшифровка телефонного разговора, а в четверг - сама жалоба сотрудника разведки к начальству.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

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