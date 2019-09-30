Акцизы на вина вырастут с 2020 года

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении винных акцизов с 2020 года. Его текст появился в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону акциз на вина и фруктовые вина в 2020 году составит 31 рубль за 1 литр, в 2021 году — 32 рубля, в 2022 году — 33 рубля. Акциз на игристые вина (шампанское) в 2020 году составит 40 рублей за 1 литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Также к подакцизным товарам теперь относятся виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, шампанского и т. д. Налог на виноград в 2020 году составит 30 рублей за 1 тонну, в 2021 году — 31 рубль, в 2022 году — 32 рубля; на виноматериалы, виноградное сусло и фруктовое сусло — 31 рубль за 1 литр в 2020 году, 32 рубля — в 2021 году, 33 рубля — в 2022 году. По закону налогоплательщики имеют право на получение налоговых вычетов.