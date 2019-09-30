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1:21   30 Сентября 2019
Весь мир

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП в Нижегородской области

Жертвами столкновения двух легковушек на трассе в Нижегородской области стали двое челвоек. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Дорожная авария произошла в 20:40 мск на 112-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

В Арзамасском районе водитель отечественной легковушки не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с другим российским легковым автомобилем.

По предварительным данным, в результате ДТП погибли двое человек. Трое участников инцидента получили телесные повреждения.

Вечером в воскресенье стало известно, что в Ставропольском крае в ДТП пострадали шесть человек.  ДТП случилось на 183-м километре трассы Р-263 «Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды». В числе пострадавших - девятилетний ребенок. Серьезных травм он не получил, поскольку был пристегнут в детском сидении.

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Автор: Олег Королев
#дтп #нижегородская область

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