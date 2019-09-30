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1:20   30 Сентября 2019
Россия

Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии

Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии

Модернизированные танки Т-90М начали поступать на вооружение российской армии, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».

Также, по словам генерала, продолжается закупка танков Т-72Б3М.

Напомним, в июле на форуме "Армия-2019" Министерство обороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с усовершенствованием и с приведением к виду Т-90М.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #армия #танк #т-90м

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