Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии
Модернизированные танки Т-90М начали поступать на вооружение российской армии, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил «Красная звезда».
Также, по словам генерала, продолжается закупка танков Т-72Б3М.
Напомним, в июле на форуме "Армия-2019" Министерство обороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с усовершенствованием и с приведением к виду Т-90М.