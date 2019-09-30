Новые танки Т-90М поступают на вооружение российской армии

Модернизированные танки Т-90М начали поступать на вооружение российской армии, рассказал главнокомандующий Сухопутных войск РФ Олег Салюков в интервью газете вооруженных сил « Красная звезда» .

Также, по словам генерала, продолжается закупка танков Т-72Б3М.

Напомним, в июле на форуме "Армия-2019" Министерство обороны и "Уралвагонзавод" заключили госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с усовершенствованием и с приведением к виду Т-90М.