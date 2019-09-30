Все действовавшие в России лесные пожары потушены

Все лесные пожары, которые горели на территории России, потушены. Об этом сообщает федеральное ведомство Авиалесоохрана.

Ранее днем сообщалось, что в России идет тушение одного лесного пожара, площадь которого составляет один гектар.

В сообщении ведомства говорится, что на полночь понедельника на территории РФ действующих пожаров нет.

Согласно данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, заминувшие сутки было потушено семь лесных пожаров на площади 94 гектара.

Пять дней назад на совещании в Красноярске первый замгенпрокурора Александр Буксман заявил, что Рослесхоз и его окружные департаменты во время масштабных лесных пожаров этого лета «зачастую бездействовали». В частности, в Республике Алтай, Новосибирской и Томской областях ими не были выявлены очевидные недостатки в пожарной безопасности лесных массивов.