Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

Ситуация в центре приема и идентификации беженцев «Морна» на греческом острове Лесбос вышла из-под контроля после бунта мигрантов.

Всего в лагере находятся 12,5 тысячи человек, несмотря на то, что он рас читан только на три тысячи. Последние недели в страну и дет массовый поток мигрантов с побережья Турции.

В минувшее воскресенье протестующие мигранты подожгли контейнер для жилья, требуя отправки из лагеря на континентальную часть Греции. Сотни мигрантов разбили две пожарные машины и атаковали пожарных, приехавших на вызов. Сгорели два контейнера. Сообщается по меньшей мере о двух погибших - женщине и ребенке.

Также мигранты попытались освободить собратьев, которые находились под стражей. В результате произошли столкновения с полицией, применившей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Уже вечером начались столкновения между группами мигрантов и беженцев разного вероисповедания и различных национальностей. Тысячи семей начали бежать с лагеря.

Министерство защиты граждан сообщило, что направило дополнительные силы полиции. По данным СМИ, из Афин на Лесбос на военно-транспортном самолете летят подразделения спецназа.

Мэр столицы Лесбоса, города Митили заявил о чрезвычайно тяжелой ситуации, которая выходит из-под контроля. По его словам, власти пытаются из-за ворот успокоить людей.

На данный момент пожар в лагере потушен. Столкновения продолжаются. В результате пострадали по меньшей мере пять человек.