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1:01   30 Сентября 2019
Россия

Главком Сухопутных войск рассказал о возможностях экипировки «Ратник»

Главком Сухопутных войск рассказал о возможностях экипировки «Ратник»

Боевые возможности российских военных усилились вдвое благодаря экипировке «Ратник», сообщил в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.

«Улучшена кучность стрельбы в 1,6 раза, увеличена дальность обнаружения целей ночью и в условиях ограниченной видимости в 1,5 раза», — уточнил генерал.

Напомним, комплекты «Ратник» поставляются в войска с 2015 года, ими пользуется 70 процентов военнослужащих Сухопутных войск.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #вооруженные силы #ратник

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