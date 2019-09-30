Путин подписал закон об акцизах на электронные сигареты

Российский президент Владимир Путин подписал федеральный закон, вводящий акцизы на многоразовые электронные сигареты и устройства нагревания табака.

Закон начинает действовать со следующего года. Согласно нему, электронными системами доставки никотина (ЭСДН) будут считаться те электронные устройства, которые применяются для преобразования специальной жидкости в аэрозоль (пар), вдыхаемый курильщиком. Ранее подакцизными были лишь одноразовые электронные сигареты.

Также под устройствами для нагревания табака признаются электронные устройства, применяемые для образования табачного пара, вдыхаемого потребителем,через нагревание табака без его горения или тления.

Ставка акциза на данные устройства составит 50 рублей за штуку. Каждый год он будет расти на два рубля. В свою очередь ставка акциза на жидкость для ЭСДН составит 13 рублей за миллилитр с последующим ежегодным ростом на один рубль. За табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания, в следующем году составит 6,04 тысячи рублей за килограмм (в 2021 - 6282, в 2022 - 6534).