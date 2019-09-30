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 Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами
0:27   30 Сентября 2019
Весь мир

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила в эфире программы «Большая игра», почему глава ведомства Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк на 74-ю сессию Генассамблеи ООН несмотря на невыдачу виз нескольким российским делегатам.

В ответ на вопрос, «было ли искушение» у Лаврова развернуть самолет над Атлантикой и вернуться в Россию, как некогда поступил бывший глава МИД Евгений Примаков, она заявила, что нельзя было подыгрывать тем, кто поставил себе задачу остановить российскую делегацию.

«На тот момент, когда развороты над Атлантикой имели место, была совершенно иная ситуация. Сейчас задачи совершенно иные, как раз минимизировать тот ущерб, на который рассчитывали те люди, которые попытались остановить российскую делегацию. Зачем же нам было им подыгрывать», — сказала Захарова.

Напомним, несколько российских политиков не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии ГА ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Захарова подчеркнула, что заявления американцев о «техническом характере» невыдачи виз «несостоятельны».

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит данный инцидент без ответа.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #захарова #лавров #га оон

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