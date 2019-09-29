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23:56   29 Сентября 2019
Весь мир

Помпео поприветствовал санкции Евросоюза в отношении Венесуэлы

Помпео поприветствовал санкции Евросоюза в отношении Венесуэлы

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео в воскресенье в Twitter поприветствовал санкции ЕС против семи сотрудников сил безопасности и разведки Венесуэлы, а также призвал активизировать давление на лидера республики Николаса Мадуро.

«Мы приветствуем новые санкции ЕС в отношении должностных лиц режима Мадуро, причастных к пыткам и нарушению прав человека, в том числе к смерти капитана [Рафаэля] Акосты [Аревало]. Мы должны продолжать усиливать давление на Мадуро и его приближенных, чтобы освободить Венесуэлу от кошмара, который они навязали своему народу», — заявил Помпео.

Напомним, в 2018 году под санкции Евросоюза попали 18 венесуэльских чиновников, а 27 сентября 2019 года санкционный список расширился до 25 человек. Санкций действуют в отношении сотрудников венесуэльских сил безопасности и разведки, которых ЕС обвиняет в причастности к пыткам и другим крупным нарушениям прав человека.

В июле 2018 года капитан Рафаэль Акоста Аревало был взят под стражу за причастность к попытке госпереворота и умер вследствие пыток, по словам его адвоката. Позднее поступила информация, что власти Венесуэлы задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, подозреваемых в убийстве офицера.

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Автор: Мария Милкевич
#ес #санкции #венесуэла #помпео

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