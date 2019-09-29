Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

Инициатива американских демократов добиться обнародования стенограмм разговоров лидеров РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина является абсурдом, в частности, потому что беседы могли касаться и других стран, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Об этом намерении ранее заявил в эфире телеканала NBC председатель комитета по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф.

«Есть определенная практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали», — объяснил Чепа свою позицию.

По мнению Чепы, требование обнародовать разговор двух президентов — абсурд, поскольку это не личные беседы, и они могли касаться других стран и играть существенную роль в международной жизни.

«Это полная глупость, американцы уже не знают, что у них там происходит», — отметил депутат.

Чепа также призвал демократов раскрыть все гостайны, в частности, рассказать о финансировании «цветных революций» в других странах, в частности, о Майдане, убийстве «Небесной сотни» на Украине, про снайперов, которые стреляли там.

Напомним, Демпартия США инициировала парламентское расследование после жалобы неизвестного сотрудника разведки на то, что Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы давил не него, призывая начать расследование деятельности на Украине сына своего соперника в предвыборной гонке Джо Байдена.

В жалобе сообщалось, что Белый дом ограничил доступ к записям и расшифровкам разговоров с Зеленским и другими лидерами, в частности, к некоторым беседам с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Во избежание дальнейших обвинений администрация США обнародовала стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о надежде, что в отношениях Вашингтона и Москвы до обнародования разговоров лидеров дело не дойдет.