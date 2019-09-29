Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

 Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

 Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами
23:20   29 Сентября 2019
Весь мир

Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

Инициатива американских демократов добиться обнародования стенограмм разговоров лидеров РФ и США Дональда Трампа и Владимира Путина является абсурдом, в частности, потому что беседы могли касаться и других стран, считает зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Об этом намерении ранее заявил в эфире телеканала NBC председатель комитета по разведке в палате представителей конгресса США Адам Шифф.

«Есть определенная практика, публикацию разговоров можно делать только с согласия второй стороны. Это касается не только международной деятельности, но и частной переписки. Это вообще принципы морали», — объяснил Чепа свою позицию.

По мнению Чепы, требование обнародовать разговор двух президентов — абсурд, поскольку это не личные беседы, и они могли касаться других стран и играть существенную роль в международной жизни.

«Это полная глупость, американцы уже не знают, что у них там происходит», — отметил депутат.

Чепа также призвал демократов раскрыть все гостайны, в частности, рассказать о финансировании «цветных революций» в других странах, в частности, о Майдане, убийстве «Небесной сотни» на Украине, про снайперов, которые стреляли там.

Напомним, Демпартия США инициировала парламентское расследование после жалобы неизвестного сотрудника разведки на то, что Трамп в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы давил не него, призывая начать расследование деятельности на Украине сына своего соперника в предвыборной гонке Джо Байдена.

В жалобе сообщалось, что Белый дом ограничил доступ к записям и расшифровкам разговоров с Зеленским и другими лидерами, в частности, к некоторым беседам с Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Во избежание дальнейших обвинений администрация США обнародовала стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил о надежде, что в отношениях Вашингтона и Москвы до обнародования разговоров лидеров дело не дойдет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #путин #трамп #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...