Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Глава Объединения иудейских религиозных организаций Украины, главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх выступил с критикой в адрес президента Владимира Зеленского, отметив, что впервые в новейшей истории страны глава государства не посетил Бабий Яр 29 сентября, в день памяти, киевских евреев, расстрелянных фашистами с сентября 1941 по сентябрь 1943 года.

В частности, выступая перед собравшимися на траурном мероприятии, главный раввин Киева заявил:

«У нас президент - еврей, который первый раз не пришел в Бабий Яр 29 сентября. Первый раз в истории независимой Украины, что президент Украины не пришел в Бабий Яр 29 сентября <...> Нужно уважать память, то, что было. А сегодня президент прислал только корзину цветов».

В то же время, на защиту президента страны встал главный раввин Украины Моше Реувен Асман, который заявил, что высказанные в адрес Зеленского упреки являются некорректными. В частности, Асман напомнил, что Владимир Зеленский только что вернулся на Украину. Также5 он напомнил, что несколько недель назад Зеленский вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из США, где он принимал участие в мероприятиях Генеральной Ассамблее ООН провел в Бабьем Яру государственную церемонию.

«Президент не обязан отчитываться, когда и по каким причинам он может или не может посетить данное место», - добавил он.

Траурные мероприятия, посвященные 78-й годовщине массового расстрела киевских евреев в Бабьем Яру, состоялась в минувшую субботу. По имеющейся информации, в течение нескольких сентябрьских дней 1941 года нацисты расстреляли в Бабьем Яру 33 771 представителя еврейской национальности. Всего за время фашистской оккупации в урочище Бабий Яр на северо-западе Киева по разным данным было убито от 70 до 200 тысяч человек – по большей части евреев, а также цыган и пленных красноармейцев.