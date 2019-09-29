Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов

Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая Себастьяном Курцем, одержала победу на досрочных выборах в парламент Австрии, говорится на сайте МВД республики, ответственного за ход выборов.

Партии Курца досталось 38,4 % голосов избирателей. Второе место заняла Социал-демократическая партия с 21,5 % голосов, на третьем месте оказалась Австрийская партия свободы с 17,3 % голосов.

Данные результаты не учитывают голоса, поданные досрочно.