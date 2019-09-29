Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

 Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

Депутат Госдумы назвал абсурдом идею обнародовать записи разговоров Путина и Трампа

 Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов
22:35   29 Сентября 2019
Весь мир

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов

Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов

Консервативная Австрийская народная партия, возглавляемая Себастьяном Курцем, одержала победу на досрочных выборах в парламент Австрии, говорится на сайте МВД республики, ответственного за ход выборов.

Партии Курца досталось 38,4 % голосов избирателей. Второе место заняла Социал-демократическая партия с 21,5 % голосов, на третьем месте оказалась Австрийская партия свободы с 17,3 % голосов.

Данные результаты не учитывают голоса, поданные досрочно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#выборы #австрия #курц

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...