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22:29   29 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Часть Черного моря будет закрыта Украиной в начале октября в связи с запланированными в Одесской области ракетными стрельбами.

Об этом в воскресенье 29 сентября, ссылаясь на соответствующее авиационное оповещение, сообщает интернет-издание «Украинский милитаристский портал»

«На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: ранее, на предыдущих этапах ракетных испытаний, в этом же районе Одесской области проводились стрельбы из комплексов «Нептун» и «ольха». В частности, в августе 2019 года там отрабатывались стрельбы модернизированного комплекса «Ольха-М» ракетами с увеличенной дальностью полета.

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Автор: Александр Люблинский
#украина #черное море #общество #весь мир #стрельбы #ракетные испытания

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