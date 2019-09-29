Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Часть Черного моря будет закрыта Украиной в начале октября в связи с запланированными в Одесской области ракетными стрельбами.

Об этом в воскресенье 29 сентября, ссылаясь на соответствующее авиационное оповещение, сообщает интернет-издание «Украинский милитаристский портал»

«На следующей неделе, 3 и 4 октября 2019 года, в Одесской области состоятся ракетные стрельбы и будет ограничен доступ к мысам «Калфа», «Ледники» и 1-10 км морской косы от населенного пункта Лебедевка на побережье Черного моря», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним: ранее, на предыдущих этапах ракетных испытаний, в этом же районе Одесской области проводились стрельбы из комплексов «Нептун» и «ольха». В частности, в августе 2019 года там отрабатывались стрельбы модернизированного комплекса «Ольха-М» ракетами с увеличенной дальностью полета.