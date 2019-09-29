Молодые ливийцы перекрыли магистраль в знак протеста против политического кризиса

Группа молодых ливийцев в знак протеста против ухудшения ситуации в стране перекрыла автомобильную магистраль близ Триполи, пишет «Экономика сегодня».

Перекрыта оживленная транспортная артерия, связывающая столицу Ливии со столицей Ливана Бейрутом. Таким образом, как пишет новостное агентство NNA, люди выражают недовольство многолетним политическим кризисом, начавшимся после свержения лидера Муаммара Каддафи.

С той поры в стране фактически царит двоевластие. Северо-запад республики, включая столицу Триполи, подконтролен ПНС. Остальной частью Ливии управляет легитимный парламент и Ливийская национальная армия под предводительством маршала Халифы Хафтара.

Журналисты неоднократно уличали власти Триполи в преступной деятельности, в частности, поддержке террористических организаций и бандформирований. Кроме того ситуация в ливийской столице продолжает ухудшаться.

Ранее поступила информация, что организаторами протеста в Триполи были байкеры — противники экономического кризиса.