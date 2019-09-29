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21:56   29 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Ополченец погиб при обстреле силовиками поселка в ДНР

Ополченец погиб при обстреле силовиками поселка в ДНР

Ополченец погиб при обстреле вооруженными силами Украины поселка Озеряновка в подконтрольной ДНР Горловке, рассказали в воскресенье журналистам в Народной милиции республики.

Уточняется, что населенный пункт обстреляли в 18:10 по Москве боевики из 53-й бригады ВСУ. используя минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

«С прискорбием сообщаем о гибели защитника нашей республики, который ценой своей жизни защитил мирных жителей поселка, оказывая помощь по их укрытию в безопасном месте от внезапно начавшегося обстрела», — сообщил представитель Народной милиции.

Напомним, военная операция киевских властей против самопровозглашенных ЛНР и ДНР началась в апреле 2014 года. По последним данным ООН, в ходе противостояния погибли около 13 тысяч человек.

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Автор: Мария Милкевич
#всу #днр #обстрел

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