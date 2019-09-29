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Партия Курца одержала победу на выборах в парламент Австрии с 38,4 процента голосов
22:09   29 Сентября 2019
Весь мир

Австрийский канцлер поздравила Курца с победой его партии на парламентских выборах

Австрийский канцлер поздравила Курца с победой его партии на парламентских выборах

Канцлер Австрии Бригитте Бирляйн направила лидеру Австрийской народной партии (АНП) Себастьяну Курцу поздравление с победой на досрочных парламентских выборах.

Заявление первой женщины-канцлера Австрии в воскресенье вечером опубликовала ее канцелярия.

«Я поздравляю главного кандидата Себастьяна Курца от партии, набравшей большинство голосов, и выражаю ему и всем кандидатам признательность за их интенсивную личную работу в последние недели», - говорится в поздравлении.

Также Бирляйн отметила, что, если президент Австрии продолжит оказывать доверие ее переходному правительству, кабмин продолжит исполнять свои обязанности вплоть до того момента как к присяге будет приведен новый кабинет министров.

Согласно австрийской конституции, Бирляйн после состоявшихся парламентских выборов должна подать в отставку, однако ее временное правительство по поручению президента продолжит исполнять свои обязанности до передачи полномочий новому кабинету, который еще только предстоит сформировать.

Австрийский канцлер поздравила Курца с победой его партии на парламентских выборах

Досрочные парламентские выборы в Австрии прошли в воскресенье 29 сентября По данным экзитпола, предоставленным телеканалом OE24.TV и информагентством APA, четырехпроцентный барьер преодолели пять партий, который и проходят в Национальный совет. Лидирует, по предварительным данным, возглавляемая Курцем АНП, она набирает 37% голосов. У Социал-Демократической партии Австрии 22%, у правой Австрийской партии свободы – 16%, у «Зеленых» - 14%, и у партии «Новая Австрия» - 8% голосов избирателей.

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Автор: Александр Люблинский
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