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 Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ

Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ
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 Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ

Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ
21:22   29 Сентября 2019
Весь мир

Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ

Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ

Массовое отключение энергоснабжения испанского острова Тенерифе, произошедшее в воскресенье, произошло в результате взрыва на высоковольтной линии электропередач и последовавшего за ним отключения центральной подстанции.

Об этом сообщает интернет-издание eldiario.es. Как отмечается, подстанция, о которой идет речь, была построена в 1990 году, ее ремонт был запланирован на 2020 год.

При этом власти острова пока не подтверждают версию взрыва на официальном уровне.

В компании Red Eléctrica сообщают, что имел место «технический сбой» на подстанции в Гранадилье и подача электричества была остановлена для предотвращения короткого замыкания. В настоящее время, добавили в компании, специалисты проводят проверку, к 16.20 по местному времени (18.20 по московскому времени) энергоснабжение на острове было восстановлено на 20%.

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Автор: Александр Люблинский
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