Причиной отключения света на острове Тенерифе стал взрыв на подстанции, сообщают СМИ

Массовое отключение энергоснабжения испанского острова Тенерифе, произошедшее в воскресенье, произошло в результате взрыва на высоковольтной линии электропередач и последовавшего за ним отключения центральной подстанции.

Об этом сообщает интернет-издание eldiario.es. Как отмечается, подстанция, о которой идет речь, была построена в 1990 году, ее ремонт был запланирован на 2020 год.

При этом власти острова пока не подтверждают версию взрыва на официальном уровне.

В компании Red Eléctrica сообщают, что имел место «технический сбой» на подстанции в Гранадилье и подача электричества была остановлена для предотвращения короткого замыкания. В настоящее время, добавили в компании, специалисты проводят проверку, к 16.20 по местному времени (18.20 по московскому времени) энергоснабжение на острове было восстановлено на 20%.