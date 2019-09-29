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Более 60 процентов граждан США видят «серьезную проблему» в беседе Трампа с Зеленским

Более 60 процентов граждан США видят «серьезную проблему» в беседе Трампа с Зеленским

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21:40   29 Сентября 2019
Весь мир

Более 60 процентов граждан США видят «серьезную проблему» в беседе Трампа с Зеленским

Более 60 процентов граждан США видят «серьезную проблему» в беседе Трампа с Зеленским

Более 60 % граждан США считают, что содержание телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским является серьезной проблемой, согласно результатам опроса, проведенного телеканалом ABC совместно со службой Ipsos.

Отмечается, что 43 % опрошенных считают этот вопрос «очень серьезным». При этом большая часть респондентов (51 %) не удивлена поведением Трампа, который, как утверждается, добивался от Зеленского инициации расследования по делу сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Еще 32 % заявили, что «не слишком удивлены». В конце концов, большой неожиданностью произошедшее стало только для 3 % американцев.

Напомним, скандальный разговор лидеров состоялся в июле и стал поводом для запуска процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократ Байден, скорее всего, станет соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. Поэтому, как считают в Демпартии США, Трамп давил Зеленского с целью заручиться помощью Киева в дискредитации конкурента.

Расшифровка беседы была опубликована 25 сентября, и стало известно, что обвинения в отношении Трампа были голословными. Американский Минюст, параллельно исполняющий функции генпрокуратуры, не обнаружил в содержании телефонного разговора нарушений законодательства США и поводов для продолжения расследования.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #трамп #разговор #зеленский

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