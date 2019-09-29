Советник президента Туадеры обвинил Ходорковского в гибели россиян в ЦАР

Специальный корреспондент «Вестей недели» Александр Рогаткин, вернувшийся с репортажем из ЦАР, связал гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в августе 2018 года с амбициями опального олигарха Михаила Ходорковского.

«На самом деле, это его [Ходороковского] вина. Товарища Ходорковского в первую очередь», — не сомневается в репортаже советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров.

Как считает Захаров, Ходорковский рассчитывал, что журналисты в ЦАР пострадают. Это придало бы поездке огласку.

В 2018 году Джемаль, Радченко и Расторгуев прибыли в страну по заданию «Центра управления расследованиями», финансируемого беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Команда собиралась снимать в ЦАР репортаж про так называемую ЧВК «Вагнера», однако нанятые подконтрольными олигарху структурами журналисты не имели при себе аккредитации. Те, кто отвечал за задание Джемаля, Радченко и Расторгуева в стране даже не удосужились позаботиться о том, чтобы у журналистов было разрешение на съемки тренировочной базы. Естественно, на ее территорию они не попали и зачем-то отправились на север страны.

Съемочная группа «Вестей недели» смогла встретиться с водителем убитых в ЦАР журналистов. Авторам сюжета мужчина рассказал, что вынужден скрываться, так как его разыскивают «какие-то белые люди» и он опасается за свою жизнь.

Водитель рассказал, что журналисты наняли его, чтобы он отвез их в Бомбари, однако в Сибю россияне неожиданно изменили маршрут. На посту их сначала не хотели пропускать, однако журналисты предъявили «удостоверения ООН» и смогли проехать. Авторы программы отмечают, что эти документы оказались поддельными.

«Проехали километров 20. Пошел дождь. На дорогу вышли люди в гражданском с закрытыми лицами. Мы остановились. И тут с двух сторон дороги вышли вооруженные люди в тюрбанах», — заявил водитель.

Когда журналисты покинули салон авто, то между ними и заблокировавшими дорогу людьми началась перепалка. Джемаль на арабском с ними спорил, затем толкнул одного из них, а дальше люди в тюрбанах открыли огонь. Сам водитель успел уехать, запрыгнув в машину.

Версия о бандитах из Чада, которые разговаривают на арабском, ранее уже звучала в расследовании «Федерального агентства новостей». О вине Ходорковского в гибели журналистов говорили в Госдуме.