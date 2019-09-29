Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

 Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами
Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

 Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое

Депутат Альшевских не исключил, что видео задержания Бочкаревой фейковое
Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

Главный раввин Киева раскритиковал украинского президента

 Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря

Украина на время для проведения ракетных стрельб закроет часть Черного моря
Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

Греческий спецназ направлен на подавление массового бунта беженцев на острове Лесбос

 Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами

Захарова объяснила, почему Лавров полетел в ООН вопреки скандалу с визами
23:28   29 Сентября 2019
Весь мир

Советник президента Туадеры обвинил Ходорковского в гибели россиян в ЦАР

Советник президента Туадеры обвинил Ходорковского в гибели россиян в ЦАР

Специальный корреспондент «Вестей недели» Александр Рогаткин, вернувшийся с репортажем из ЦАР, связал гибель российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в августе 2018 года с амбициями опального олигарха Михаила Ходорковского.

«На самом деле, это его [Ходороковского] вина. Товарища Ходорковского в первую очередь», — не сомневается в репортаже советник по национальной безопасности президента ЦАР Валерий Захаров.

Как считает Захаров, Ходорковский рассчитывал, что журналисты в ЦАР пострадают. Это придало бы поездке огласку.

В 2018 году Джемаль, Радченко и Расторгуев прибыли в страну по заданию «Центра управления расследованиями», финансируемого беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Команда собиралась снимать в ЦАР репортаж про так называемую ЧВК «Вагнера», однако нанятые подконтрольными олигарху структурами журналисты не имели при себе аккредитации. Те, кто отвечал за задание Джемаля, Радченко и Расторгуева в стране даже не удосужились позаботиться о том, чтобы у журналистов было разрешение на съемки тренировочной базы. Естественно, на ее территорию они не попали и зачем-то отправились на север страны.

Советник президента Туадеры обвинил Ходорковского в гибели россиян в ЦАР

Съемочная группа «Вестей недели»  смогла встретиться с водителем убитых в ЦАР журналистов. Авторам сюжета мужчина рассказал, что вынужден скрываться, так как его разыскивают «какие-то белые люди» и он опасается за свою жизнь.

Водитель рассказал, что журналисты наняли его, чтобы он отвез их в Бомбари, однако в Сибю россияне неожиданно изменили маршрут. На посту их сначала не хотели пропускать, однако журналисты предъявили «удостоверения ООН» и смогли проехать. Авторы программы отмечают, что эти документы оказались поддельными.

«Проехали километров 20. Пошел дождь. На дорогу вышли люди в гражданском с закрытыми лицами. Мы остановились. И тут с двух сторон дороги вышли вооруженные люди в тюрбанах», — заявил водитель.

Когда журналисты покинули салон авто, то между ними и заблокировавшими дорогу людьми началась перепалка. Джемаль на арабском с ними спорил, затем толкнул одного из них, а дальше люди в тюрбанах открыли огонь. Сам водитель успел уехать, запрыгнув в машину.

Версия о бандитах из Чада, которые разговаривают на арабском, ранее уже звучала в расследовании «Федерального агентства новостей».  О вине Ходорковского в гибели журналистов говорили в Госдуме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Новак
#ходорковский #журналисты #цар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...