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21:04   29 Сентября 2019
Россия

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

Актриса Дарья Сагалова, исполнительница роли Светы Букиной в телесериале «Счастливы вместе» рассказала журналистам о своей партнерше по съемочной площадке Наталье Бочкаревой, исполнившей в том же сериале роль Даши Букиной, у которой, по сообщениям СМИ, полиция при задержании обнаружила кокаин.

По словам Сагаловой, которые в воскресенье приводит интернет-издание «URA.RU», она ни разу не замечала, чтобы Наталья Бочкарева употребляла на съемках запрещенные вещества. Также актриса рассказала, что слышала новость о том, что в интернете опубликована видеозапись задержания Натальи Бочкаревой полицейскими, но само видео не смотрела.

«Когда мы работали вместе (на съемках сериала «Счастливы вместе»), я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло», - добавила Дарья.

Актриса из «Счастливы вместе» не замечала за Бочкаревой пристрастия к наркотикам

При этом она отметила, что вообще не замечала в своем окружении актеров, употребляющих запрещенные препараты.

Сама актриса Наталья Бочкарева, комментируя корреспонденту «URA.RU» видеозапись своего задержания, в ходе которого у нее якобы нашли кокаин, назвала все сообщения на эту тему ложью.

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Автор: Александр Люблинский
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