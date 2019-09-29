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 Депутат Фикс назвал глупостью отказ Киева от возвращения поездов до Крыма

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20:29   29 Сентября 2019
Весь мир

МИД Ирана назвал условие для переговоров с США

МИД Ирана назвал условие для переговоров с США

Вашингтон должен продемонстрировать уважение к подписанным ранее договоренностям с Тегераном, поэтому возможные в будущем переговоры между США и Ираном будут вестись не об условиях новой сделки.

Об этом в воскресенье в эфире телеканала NBC заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

«Мы ждем, когда эта администрация (США) придет в чувство, или будущая администрация. Конечно, мы будем (вести переговоры), но не о новой сделке. Они должны продемонстрировать, что уважают подпись (на документе). Если они этого не покажут, в переговорах нет смысла», - подчеркнул министр.

Также Зариф добавил, что нынешний президент США Дональд Трамп усложнил ситуацию, поэтому переговоры могут занять не два года, как было во время работы над СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий по иранскому мирному атому), а больше. Однако, уточнил он, это не означает, что Тегеран не готов к переговорам с нынешней американской администрацией.

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Автор: Александр Люблинский

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