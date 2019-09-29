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 Талибы* в Афганистане похитили более 25 человек – сотрудников избиркома и наблюдателей

Талибы* в Афганистане похитили более 25 человек – сотрудников избиркома и наблюдателей
19:47   29 Сентября 2019
Весь мир

Талибы* в Афганистане похитили более 25 человек – сотрудников избиркома и наблюдателей

Талибы* в Афганистане похитили более 25 человек – сотрудников избиркома и наблюдателей

Члены террористического движения Талибан – запрещенного в России по решению Верховного суда – похитили в Афганистане девять сотрудников избирательной комиссии и 17 человек, бывших наблюдателями на прошедших в субботу 27 сентября президентских выборах в провинции Парван.

О похищении 26 человек в воскресенье сообщает местное информагентство Пажвак.

«Талибан» похитил девять работников Независимой избирательной комиссии Афганистана и 17 наблюдателей в день выборов в провинции Парван», - говорится в сообщении.

В то же время телеканал Ariana News, ссылаясь на чиновников, сообщает о похищении талибами семи членов избиркома, одного сотрудника комиссии по жалобам на выборах и семи наблюдателей. Также телеканал добавляет, что, по неподтвержденной информации, талибами похищены еще семеро работников избиркома в Кабуле.

Напомним: накануне в Афганистане прошли президентские выборы. Ранее радикальное движение Талибан заявило о намерении сорвать голосование, в связи с чем избирательный процесс проводился при усиленных мерах безопасности.

* - Исламское радикальное движение Талибан, деятельность которого запрещена в России с 2003 года по решению Верховного суда. 

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Автор: Александр Люблинский
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